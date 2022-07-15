Агрономы объяснили, как по внешнему виду узнать, чего не хватает растению
Недостаток того или иного питательного вещества негативно влияет на огородные культуры. Их рост замедляется, плодоношение уменьшается, есть риск потерять весь урожай.
Восполнить дефицит питания можно с помощью подкормки. Но перед ее внесением нужно знать, какого элемента не хватает растению. Об этом можно узнать по его внешнему виду.
Если растение медленно развивается и плохо ветвится, у его листьев светлый или желтоватый цвет, а их края светлее, чем середина, это указывает на дефицит азота.
Слишком маленькие листья и короткие стебли, коричневатый оттенок листовых пластин, бурые пятна на них и подсыхание краев листа – признаки нехватки фосфора.
Недостаток калия замедляет рост культур, приводит к сокращению числа побегов. Нижние края листьев светлеют, постепенно они засыхают.
При дефиците кальция плохо растут верхние листья. На них появляются желтые пятна, причем листья, которые выросли до недостатка микроэлемента, не теряют зеленого цвета.
Если на нижних листьях растения появляются пятна, яркий зеленый цвет остается только на жилках, листья скручиваются и опадают, это симптомы нехватки магния.
Зная, какого вещества не хватает растению, легко подобрать подходящую подкормку и помочь ему восстановиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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