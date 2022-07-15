Российский капитан запаса Владимир Ераносян утверждает, что удары из HIMARS по позициям войск РФ на освобождённых территориях Украины наносят солдаты НАТО.

Капитан армии России в отставке Владимир Ераносян утверждает, что ВСУ не наносят удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям войск РФ на освобождённых территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях. По данным Ераносяна, украинские военные лишь охраняют данные комплексы СРЗО.

Владимир Ераносян заявил, что на территории Украины находятся военные НАТО из США и Великобритании, которые непосредственно наносят удары из "Химарс" по российским военным и отвечают за перезарядку ракетных картриджей, состоящих из шести снарядов.