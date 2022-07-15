Ераносян: удары из РСЗО HIMARS по позициям России наносят военные НАТО
Российский капитан запаса Владимир Ераносян утверждает, что удары из HIMARS по позициям войск РФ на освобождённых территориях Украины наносят солдаты НАТО.
Капитан армии России в отставке Владимир Ераносян утверждает, что ВСУ не наносят удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям войск РФ на освобождённых территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях. По данным Ераносяна, украинские военные лишь охраняют данные комплексы СРЗО.
Владимир Ераносян заявил, что на территории Украины находятся военные НАТО из США и Великобритании, которые непосредственно наносят удары из "Химарс" по российским военным и отвечают за перезарядку ракетных картриджей, состоящих из шести снарядов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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