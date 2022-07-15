В пятницу профессор экономики университета имени Джона Хопкинса Стив Ханке заявил, что антироссийские западные санкции повлекли за собой отставку болгарского правительства.

Преподавать-экономист из университета имени Хопкинса Джона Стив Ханке утверждает, что санкции коллективного Запада против России вызвали кризис в правительстве Болгарии с его последующей отставкой.

Также Ханке уверен, что санкционные ограничительные западных стран нанесли урон не только России, но и политикам Европы: после введения санкций пострадали рейтинги одобрения Макрона, Драги и Шольца, а премьер-министр Британии Борис Джонсон уже подал в отставку.

Примечательно, что днём ранее итальянский премьер-министр Марио Драги также заявил о намерениях подать в отставку, однако его просьба была отклонена президентом страны.