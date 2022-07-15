Ханке: санкции Запада против России привели к отставке правительства Болгарии
В пятницу профессор экономики университета имени Джона Хопкинса Стив Ханке заявил, что антироссийские западные санкции повлекли за собой отставку болгарского правительства.
Преподавать-экономист из университета имени Хопкинса Джона Стив Ханке утверждает, что санкции коллективного Запада против России вызвали кризис в правительстве Болгарии с его последующей отставкой.
Также Ханке уверен, что санкционные ограничительные западных стран нанесли урон не только России, но и политикам Европы: после введения санкций пострадали рейтинги одобрения Макрона, Драги и Шольца, а премьер-министр Британии Борис Джонсон уже подал в отставку.
Примечательно, что днём ранее итальянский премьер-министр Марио Драги также заявил о намерениях подать в отставку, однако его просьба была отклонена президентом страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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