Moody's объявили о дефолте в Беларуси по внешнему долгу из-за выплаты в нацвалюте
Аналитическая корпорация Moody's утверждает, что Беларусь не выполнила обязательства по внешнему долгу, допустив дефолт.
В пятницу ночью рейтинговое агентство Moody's сообщило, что правительство Беларуси должно было выплатить почти 23 миллиона долларов по еврооблигациям Belarus-27 в качестве своих обязательств по внешнему долгу. Беларусь действительно выплатила внешний долг, но сделала это в национальной валюте, которой является белорусский рубль.
Эксперты Moody's утверждают, что из-за того что Беларусь выплатила госдолг в белорусских рублях держатели облигаций не смогли получить свои выплаты, что означает технический дефолт белорусского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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