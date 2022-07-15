Moody's объявили о дефолте в Беларуси по внешнему долгу из-за выплаты в нацвалюте

Аналитическая корпорация Moody's утверждает, что Беларусь не выполнила обязательства по внешнему долгу, допустив дефолт.

В пятницу ночью рейтинговое агентство Moody's сообщило, что правительство Беларуси должно было выплатить почти 23 миллиона долларов по еврооблигациям Belarus-27 в качестве своих обязательств по внешнему долгу. Беларусь действительно выплатила внешний долг, но сделала это в национальной валюте, которой является белорусский рубль.

Эксперты Moody's утверждают, что из-за того что Беларусь выплатила госдолг в белорусских рублях держатели облигаций не смогли получить свои выплаты, что означает технический дефолт белорусского государства.