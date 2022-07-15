Фермеры объяснили, что может навредить огородным культурам в жаркую погоду

Летняя жара – это серьезный стресс для огородных растений. В это время особенно важно правильно ухаживать за ними, чтобы не потерять урожай.

В жаркую погоду необходимо увеличить полив, вне зависимости от типа культур. Это касается и тепличных растений, и произрастающих в открытом грунте.

Нужно следить, чтобы почва постоянно была увлажнена и не пересыхала, поскольку это может привести к обезвоживанию растений.

Под прямыми лучами солнца нельзя проводить полив по листьям. Растения, которым необходим такой уход, лучше поливать вечером.

Не стоит использовать для полива ледяную воду. Огородные культуры плохо переносят перепады температур, это еще больше усиливает стресс.

В жару лучше организовать капельный полив, чтобы грунт постоянно был влажным, а вода нагревалась по пути к растению. В остальных случаях нужно использовать отстоявшуюся воду.

В теплицах в жаркие дни очень нужно проветривание, иначе температура внутри существенно повышается.

Палящие солнечные лучи могут вызывать ожоги растений. В теплице такая проблема не возникает, благодаря рассеянному свету. А на открытом грунте стоит организовать укрытие.

Если культуры растут под укрывным материалом, его можно открывать только частично, оставляя сверху укрытие для растений.