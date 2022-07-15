Гончаренко: Украина и Хорватия не дадут Сербии вступить в ЕС за слова Вучича о спецоперации
Украинский депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Украина и Хорватия отомстят президенту Сербии Александру Вучичу за его слова о российской спецоперации.
Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал заявление сербского президента Александра Вучича о том, что в ходе российской спецоперации весь коллективный Запад ведёт войну с Россией руками армии Украины.
Гончаренко выразил своё негодование в ответ на слова Вучича, пообещав, что Украина и Хорватия смогут отомстить президенту Сербии. По словам Алексея Гончаренко, в силах Киева и Загреба сделать так, чтобы Сербия не вступила в Европейский союз из-за позиции Александра Вучича по спецоперации армии РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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