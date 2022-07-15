Агрономы рассказали, чем полезна янтарная кислота для растений

Многие огородники предпочитают выращивать экологически чистую продукцию, поэтому избегают химических удобрений и используют натуральные составы. Одно из самых полезных для огорода средств – янтарная кислота.

С ее помощью можно ускорить прорастание семян и улучшить их всхожесть, добиться быстрого созревания плодов и обильного урожая.

Янтарная кислота помогает растениям усваивать питательные вещества, активизирует наращивание корней, укрепляет иммунитет и повышает стойкость к болезням.

Этот препарат помогает усилить рассаду после высадки в открытый грунт, улучшить ее приживаемость. 

Перед высадкой семена замачивают в растворе из 2 г янтарной кислоты и 2 л воды на сутки. Этим же раствором можно опрыскивать картофель.

При посадке саженцев их корни окунают в раствор на 1 час. Овощи обрабатывают этим составом при помощи опрыскивателя перед цветением.

Плодовые деревья опрыскивают раствором янтарной кислоты в самом начале цветения. Цветы можно обработать дважды: на этапе образования бутонов и в начале цветения.

Под корень растения поливают таким раствором в фазе двух листьев  и еще раз через две недели. Заболевшее растение опускают в раствор на 15 минут, а затем периодически проводят его опрыскивание. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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