Агрономы рассказали, чем полезна янтарная кислота для растений

Многие огородники предпочитают выращивать экологически чистую продукцию, поэтому избегают химических удобрений и используют натуральные составы. Одно из самых полезных для огорода средств – янтарная кислота.

С ее помощью можно ускорить прорастание семян и улучшить их всхожесть, добиться быстрого созревания плодов и обильного урожая.

Янтарная кислота помогает растениям усваивать питательные вещества, активизирует наращивание корней, укрепляет иммунитет и повышает стойкость к болезням.

Этот препарат помогает усилить рассаду после высадки в открытый грунт, улучшить ее приживаемость.

Перед высадкой семена замачивают в растворе из 2 г янтарной кислоты и 2 л воды на сутки. Этим же раствором можно опрыскивать картофель.

При посадке саженцев их корни окунают в раствор на 1 час. Овощи обрабатывают этим составом при помощи опрыскивателя перед цветением.

Плодовые деревья опрыскивают раствором янтарной кислоты в самом начале цветения. Цветы можно обработать дважды: на этапе образования бутонов и в начале цветения.

Под корень растения поливают таким раствором в фазе двух листьев и еще раз через две недели. Заболевшее растение опускают в раствор на 15 минут, а затем периодически проводят его опрыскивание.