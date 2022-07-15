Канада включила в санкции против РФ нефтегазовую промышленность и металлургию
МИД Канады сообщил, что Оттава ввела санкции против российских предприятий, связанных с металлургией и машиностроением.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Канады уведомляет, 15 июля Оттава приняла решение о расширении списка антироссийских санкций, включив в них такие секторы экономики РФ как чёрная металлургия, производства иной металлургической продукции, компьютеров разной сложности, транспорта, а также газо- и нефтепроводов.
Также Канада запретила оказывать услуги и совершать транзакции нефтегазовой, машиностроительной и химической отраслям российской экономики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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