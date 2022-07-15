Канада включила в санкции против РФ нефтегазовую промышленность и металлургию

МИД Канады сообщил, что Оттава ввела санкции против российских предприятий, связанных с металлургией и машиностроением.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Канады уведомляет, 15 июля Оттава приняла решение о расширении списка антироссийских санкций, включив в них такие секторы экономики РФ как чёрная металлургия, производства иной металлургической продукции, компьютеров разной сложности, транспорта, а также газо- и нефтепроводов.

Также Канада запретила оказывать услуги и совершать транзакции нефтегазовой, машиностроительной и химической отраслям российской экономики.