Фермеры назвали главные ошибки при поливе кабачков, из-за которых может погибнуть урожай

Кабачки относятся к неприхотливым огородным культурам. Но неправильный полив может свести к нулю все усилия по выращиванию хорошего урожая.

Кабачки устойчивы к перепадам температур, но это не означает, что их можно поливать ледяной водой. В жаркую погоду это создаст для растений очень сильный стресс.

Лучше всего организовать растениям капельный полив, а если это невозможно, то поливать их только отстоявшейся и согревшейся на солнце водой.

Слишком частый и обильный полив может привести к появлению пустоцветов и загниванию корней. Поливать растения нужно, когда просыхает верхний слой почвы.

На этапе формирования плодов нужно увеличить полив, но не переборщить. Из-за этого кабачки, лежащие на земле, начинают гнить.

Чрезмерная влажность почв приводит к развитию грибковых заболеваний, очень опасных для растения.

Кабачки можно и нужно поливать по листу, тем более, то добраться до основания куста бывает довольно сложно из-за стеблей и плодов.

Но такой полив недопустим в солнечные дни, поскольку он вызовет ожоги листьев. В прохладную погоду тоже лучше не поливать растение по листу, потому что влага попадет на плоды и будет долго с них испаряться, что спровоцирует гниение.