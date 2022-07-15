Агрономы рассказали, когда нужно убирать чеснок и как правильно его хранить

При своевременной уборке урожая чеснока и соблюдении несложных правил его хранения можно наслаждаться вкусным и полезным продуктом всю зиму.

Уборка чеснока осуществляется не в определенное время, по мере его созревания. На это указывает выравнивание стрелок либо небольшое полегание стебля.

У чеснока нужно оставить корни и ботву, чтобы он не высох раньше времени. Обрезать их следует уже перед употреблением.

Хранить чеснок следует в сухом, хорошо проветриваемом месте. В сухую погоду его можно оставить под навесом на улице.

Чеснок выкладывают не слишком толстым слоем, иначе он начнет гнить. При правильном хранении ботва завянет, а сухие листья станут белыми.

В жару чеснок нужно собрать в кучу, чтобы он сохранил влагу и не пересох. Когда начинаются дожди, его снова раскладывают ровным слоем.

При выращивании чеснока важно срезать не все стрелки, чтобы головки получились крупными. Срезать нужно только верхнюю часть.

Если планируется получить воздушную луковицу на семена, убирать стрелки у чеснока не нужно.