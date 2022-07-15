Fox News: Байден помогает коррупционному Киевскому режиму вместо помощи США
Ведущий канала Fox News Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в помощи правительству Украины во время экономического кризиса в США.
Американский телеведущий Такер Карлсон упрекнул Джо Байдена за намерение выделить Украине 40 миллиардов долларов помощи в то время, как в США разгорелся крупнейший экономический кризис. При этом Карлсон подчёркивает, что украинское правительство является коррупционным и тратит деньги на личные нужды, а не на потребности самой Украины.
Также Такер Карлсон заявил, что бензин в Мексике сейчас стоит значительно дешевле, нежели в Соединённых Штатах, хотя в мексиканском государстве идёт прямая война наркобаронов. По мнению Карлсона, данное обстоятельство является персональным позором Байдена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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