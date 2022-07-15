Два человека включая ребёнка погибли во Франции на День взятия Бастилии из-за салюта

На состоявшемся во Франции Дне взятия Бастилии умер малолетний ребёнок и его сестра.

Утром 15 июля издание Ouest-France сообщило, что во французской коммуне Шоле, где также праздновали День взятия Бастилии, погиб семилетний мальчик и его сестра 24-ех лет. Трагедия случилось около полуночи по московскому времени.

По данным сотрудника МВД Франции по коммуне Шоле Анжера Эрика Буйара, смерть ребёнка и его сестры повлекла неисправность, связанная с зарядами фейерверка в городе. Примечательно, что умершие стояли в шестидесяти метрах от места запуска салюта. Также увечья получил член семьи скончавшихся.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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