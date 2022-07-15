Telegraph: Олаф Шольц подаст в отставку, если не капитулирует перед Путиным
Газета Telegraph сообщает о возможной отставке Олафа Шольца в случае, если он не "капитулирует" перед Владимиром Путиным.
15 июля публицист британской газеты The Telegraph Дэниел Джонсон сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц будет вынужден подать в отставку, как это ранее сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги.
По мнению журналиста Telegraph, Шольцу досталось в наследство решение Ангелы Меркель, принятое десять лет назад: отказ Германии от собственной атомной энергетики.
Этот проект поставил Германию в зависимость от России, однако Олаф Шольц не нашёл способов избавиться от нужды Берлина в Москве. Если Шольц капитулирует перед Путиным и не пойдёт на любые требования России, его ждёт отставка, считают в Telegraph.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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