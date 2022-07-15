Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин утверждает, что Беларусь подала заявку на вступление в организацию.
15 июля генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что правительство Беларуси уже подало заявку на членство в объединении, сопроводив свою заявку всеми необходимыми документами. Мин утверждает, что ШОС уже начала приготовления по принятию Беларуси в свои ряды.
К текущему моменту в регулярном составе ШОС фигурируют такие страны как Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Индия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Помимо стран-членов в ШОС имеются страны-наблюдатели, одной из которых является Республика Беларусь, отныне претендующая на членство в организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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