Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин утверждает, что Беларусь подала заявку на вступление в организацию.

15 июля генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что правительство Беларуси уже подало заявку на членство в объединении, сопроводив свою заявку всеми необходимыми документами. Мин утверждает, что ШОС уже начала приготовления по принятию Беларуси в свои ряды.

К текущему моменту в регулярном составе ШОС фигурируют такие страны как Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Индия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Помимо стран-членов в ШОС имеются страны-наблюдатели, одной из которых является Республика Беларусь, отныне претендующая на членство в организации.