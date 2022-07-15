Bild: гражданам Германии советуют пережить холодную зиму в Греции

Министр туризма Греции Василиса Кикилиаса рекомендует немецким гражданам переждать зиму вне дома, отправившись на отдых.

15 июля лидер греческого Министерства туризма Василиса Кикилиаса сообщила, что её страна будет рада новым туристам из Германии в осенне-зимний период. По словам Какиласы, в Греции ожидают большое количество немецких туристов-пенсионеров.

Также Василиса Кикилиаса подчёркивает, что на территории Греции немцам можно будет забыть об отоплении в собственных домах, поскольку из-за проблем с заполненностью газохранилищ ву Германии ожидают холодную зиму.