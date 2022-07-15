Конгресс США одобрил самый большой в истории оборонный бюджет на 840 миллиардов
Американский конгресс одобрил оборонный бюджет, который стал самым большим в истории.
Палата Представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила оборонный бюджет на сумму 840 миллиардов долларов.
Это сумма стала самой большой в истории оборонного бюджета Соединенных Штатов.
"Палата представителей Конгресса США одобрила рекордный оборонный бюджет в $840 млрд", - передает информагентство ТАСС.
В эту сумму также заложена сумма в один миллиард долларов для оказания военной помощи Украине,
Опубликовано: Николай Скира
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