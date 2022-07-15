Конгресс США одобрил самый большой в истории оборонный бюджет на 840 миллиардов

Американский конгресс одобрил оборонный бюджет, который стал самым большим в истории.

Палата Представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила оборонный бюджет на сумму 840 миллиардов долларов.

Это сумма стала самой большой в истории оборонного бюджета Соединенных Штатов.

"Палата представителей Конгресса США одобрила рекордный оборонный бюджет в $840 млрд", - передает информагентство ТАСС.

В эту сумму также заложена сумма в один миллиард долларов для оказания военной помощи Украине,

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 