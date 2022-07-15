Минфин США обвинил Россию в кризисе мировой экономики

Министерство Финансов США заявило, что Россия виновата во всех проблемах мировой экономики.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джаннет Йеллен заявила, что Россия виновата во всех бедах мировой экономики.

Она считает, что именно начало специальной военной операции на территории Украины повлекло за собой повышение стоимости на топливо, газ и сырье.

"За счет того, что Россия начала эту войну, она единственная несет ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары", - заявила глава Минфина США", - передает ТАСС.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что граждане страны платят "налог Путина" в виде высоких цен на топливо.