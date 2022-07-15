Украинский дрон разбомбил библиотеку в городе Грайворон Белогородской области

Украинские военные с дрона сбросили бомбу на библиотеку в российском городе Грайворон.

Вооруженные силы Украины направили очередной дрон на Белогородскую область Российской Федерации.

Дрон переносил взрывное устройство, которое было сброшено на библиотеку города Грайворон в Белогородской области России.

При этом на данный момент о погибших или пострадавших мирных жителях приграничного населенного пункта не сообщается.

"После сброса взрывного устройства с квадрокоптера повреждена библиотека в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор", - говорится в сообщении РЕН ТВ.

Ранее от ударов националистов уже погибали мирные жители городов и поселков Брянской и Белогородской областей.

Опубликовано: Николай Скира

 

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