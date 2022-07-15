Китайская экономика снизила рост на 0,4% во втором квартале из-за пандемии

Экономическая активность Китая снизилась на 0,4% во втором квартале 2022 года, основные причины связаны с пандемией коронавируса.

Китай платит за Omicron по высокой цене. Согласно официальной статистике, опубликованной Пекином, активность второй по величине экономики мира упала на 0,4% во втором квартале под воздействием жестких мер сдерживания, введенных в Шанхае и в 15 основных городах страны.

В Шанхае зафиксировано резкое сокращение экономического роста на минус 13,7% после двух месяцев локдауна , ограничений, которые коснулись 26 миллионов его жителей, когда были закрыты близлежащие фабрики и нарушены глобальные цепочки поставок.

Аналитики отмечают самое резкое замедление с первого квартала 2020 года, когда сокращение вызвала блокада Уханя.

«Международная среда стала более сложной и жесткой, и эпидемия часто поражала страну, вызывая серьезные последствия», — признал BNS.

Официальная пресса КНР, однако, подчеркивает устойчивость экономики, которая «стабилизировалась и восстановилась» за несколько месяцев до съезда компартии. На 2022 год экономика КНР по плану должна показать рост в 5,5%.