Китайская экономика снизила рост на 0,4% во втором квартале из-за пандемии
Экономическая активность Китая снизилась на 0,4% во втором квартале 2022 года, основные причины связаны с пандемией коронавируса.
Китай платит за Omicron по высокой цене. Согласно официальной статистике, опубликованной Пекином, активность второй по величине экономики мира упала на 0,4% во втором квартале под воздействием жестких мер сдерживания, введенных в Шанхае и в 15 основных городах страны.
В Шанхае зафиксировано резкое сокращение экономического роста на минус 13,7% после двух месяцев локдауна , ограничений, которые коснулись 26 миллионов его жителей, когда были закрыты близлежащие фабрики и нарушены глобальные цепочки поставок.
Аналитики отмечают самое резкое замедление с первого квартала 2020 года, когда сокращение вызвала блокада Уханя.
«Международная среда стала более сложной и жесткой, и эпидемия часто поражала страну, вызывая серьезные последствия», — признал BNS.
Официальная пресса КНР, однако, подчеркивает устойчивость экономики, которая «стабилизировалась и восстановилась» за несколько месяцев до съезда компартии. На 2022 год экономика КНР по плану должна показать рост в 5,5%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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