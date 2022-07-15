Президент Бразилии знает, как завершить спецоперацию на Украине
Президент Бразилии Жаир Болсонару кажется, нашел возможность разрешить конфликт между РФ и Украиной и готов выступить посредником.
Болсонару заявил, что ему известно, как решить проблему, и он вскоре намерен обсудить эти шаги с президентом Зеленским.
«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — заявил бразильский лидер.
Болсонару считает, что может сработать механизм, который был использован в урегулировании ситуации вокруг Фолклендских островов в 1982 году. Аргентинский военный контингент на островах капитулировал, после высадки британского десанта.
Болсонару будет балластироваться на новый президентский срок и намерен выиграть выборы, которые пройдут уже осенью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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