В Европе отменили все концерты бывшего резидента Comedy Club Незлобина

Его выступления должны были пройти в Риге, Таллине, Вильнюсе, Кракове, Вроцлаве, Берлине, Лондоне и других городах.

Концерты комика Александра Незлобина, средства от которых планировалось направить жителям Украины, отменены в Европе, сообщает СтарХит.

Издание уточняет, что выступления бывшего резидента Comedy Club планировались в Риге, Таллине, Вильнюсе, Кракове, Вроцлаве, Берлине, Вильнюсе и других городах.

Но, как написал юморист в своих соцсетях, все концерты отменены "по независящим от организаторов, артистов и площадок обстоятельствам".

Поклонники атаковали страницу комика с вопросами, при этом многие предположили, что концерты не состоятся из-за плохих продаж.

Рамблер напомнил, что из МХТ им. Чехова уволился актер Анатолий Белый, он уехал из России. Ближайшие постановки, где он был задействован, пройдут без Белого, а в спектале "Сережа" артиста заменит Константин Хабенский.