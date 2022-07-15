В Европе отменили все концерты бывшего резидента Comedy Club Незлобина
Его выступления должны были пройти в Риге, Таллине, Вильнюсе, Кракове, Вроцлаве, Берлине, Лондоне и других городах.
Концерты комика Александра Незлобина, средства от которых планировалось направить жителям Украины, отменены в Европе, сообщает СтарХит.
Издание уточняет, что выступления бывшего резидента Comedy Club планировались в Риге, Таллине, Вильнюсе, Кракове, Вроцлаве, Берлине, Вильнюсе и других городах.
Но, как написал юморист в своих соцсетях, все концерты отменены "по независящим от организаторов, артистов и площадок обстоятельствам".
Поклонники атаковали страницу комика с вопросами, при этом многие предположили, что концерты не состоятся из-за плохих продаж.
Рамблер напомнил, что из МХТ им. Чехова уволился актер Анатолий Белый, он уехал из России. Ближайшие постановки, где он был задействован, пройдут без Белого, а в спектале "Сережа" артиста заменит Константин Хабенский.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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