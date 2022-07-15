Соцсети отреагировали на предложение Греции для ФРГ перебраться к Средиземному морю «ЕС может переехать в Африку»
После предложения Греции для жителей Германии переждать холодные времена на средиземноморском побережье, российские соцсети предложили на этом не останавливаться.
Напомним, что глава Минтуризма Греции предложил жителям Германии переждать холодное время года на средиземноморском побережье, где «не требуется отопление». Об этом сообщило Bild.
В ответ ведущие российские новостные телеграм-каналы предложили более кардинальный подход.
«Предлагаю более дешевый вариант, переехать всем Евросоюзом в Африку, навсегда. Так проблему отопления можно решить основательно!», - отреагировали на ТК @rusnow.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Соцсети отреагировали на предложение Греции для ФРГ перебраться к Средиземному морю «ЕС может переехать в Африку»
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