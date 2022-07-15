Секретная служба Трампа удалила текстовые сообщения в дни штурма Капитолия

Секретная служба (USSS), ответственная, в частности, за защиту экс-президента США Трампа, стерла текстовые сообщения от нескольких агентов, отправленные в день штурма Капитолия.

Джозеф Каффари, генеральный инспектор Департамента национальной безопасности, заявил в письме лидерам Конгресса, что у него возникли трудности с получением записей секретной службы, датированных 5 и 6 января 2021 года.

Эти сообщения могут иметь решающее значение для расследований Палаты представителей и Министерства юстиции, чтобы определить, поощрял ли экс-президент Трамп участников штурма Капитолия.

«Департамент уведомил нас, что многочисленные сообщения Секретной службы США (USSS) от 5 и 6 января 2021 года были стерты в рамках программы замены устройств», — написал Джозеф Каффари в своем письме, опубликованном The Intercept. «USSS стерла эти SMS-сообщения после того, как OIG (Управление генерального инспектора, прим. ред.) запросила записи электронных сообщений для изучения событий 6 января», — отметил инспектор.