Ален Делон заявил, что «не боится санкций» и прилетит в Крым

Звезда мирового кино Ален Делон намерен побывать в Артеке на фестивале «Алые паруса им. Василия Ланового».

Международный детский кинофестиваль «Алые паруса им. Василия Семёновича Ланового» отгремел в Артеке. После ухода кинолегенды его возглавил Андрей Соколов.

В нынешнем году участников и организаторов фестиваля приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что образовательный, просветительский проект и далее будет помогать талантливой молодежи как в профессиональном, так и личностном становлении, реализации их способностей.

Как уточняет КП, в «Артеке» международная смена объединила 3300 школьников из России, Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

На Крымской земле также высадился звездный десант российских артистов, режиссёров, медийных личностей: Андрей Соколов, основатель фестиваля Ирина Громова, Наталья Гвоздикова, Всеволод Шиловский, Вадим Колганов, Любовь Руденко, и многие другие.

Как выяснилось, в этом году на фестивале ждали и легенду мирового кино Алена Делона.

В кулуарной беседе актер заявил, что он "не боится санкций" и прилетит в Крым. Но, как сообщает КП, с бортом получилась заминка, потому визит Алена Делона отложен до следующего года.

"Я люблю Россию, и с радостью прилечу к вам", - сказал знаменитый артист.

Сегодня 86-летний Ален Делон живет затворником в швейцарском поместье, которое расположено на берегу озера Лемано. Вместе с ним территорию делят 35 собак.