Рада Украины предложила перевоспитать Вучича за его слова о спецоперации

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о намерении перевоспитать президента Сербии Александра Вучича за слова о спецоперации.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 15 июля прокомментировал в своем Telegram-канале заявление сербского лидера Александра Вучича по поводу российско-украинского конфликта.

Гончаренко сказал, что совместно с Хорватией Украина собирается проучить Сербию.

Накануне Александр Вучич сказал, что во время спецоперации нельзя отвергать предложения президента России Владимира Путина.

По его мнению, это может привести к аду на земле.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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