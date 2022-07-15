ШОС заявила о получении заявки Беларуси на вступление в организацию
Генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что организация получила заявку Беларуси.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 15 июля заявил, что Республика Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, а в организации уже получили заявку.
Глава ШОС сказал, что организация уже готова начать обязательные для вступления нового государства юридические процедуры.
Чжан Мин сказал, что решение белорусского руководства вступит в ШОС является свидетельством того, что оно осознало соответствие белорусских ценностей принципам организации.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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