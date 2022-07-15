ШОС заявила о получении заявки Беларуси на вступление в организацию

Генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что организация получила заявку Беларуси.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 15 июля заявил, что Республика Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, а в организации уже получили заявку.

Глава ШОС сказал, что организация уже готова начать обязательные для вступления нового государства юридические процедуры.

Чжан Мин сказал, что решение белорусского руководства вступит в ШОС является свидетельством того, что оно осознало соответствие белорусских ценностей принципам организации.