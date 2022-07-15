Продажи автомобилей в Европе упали на 14% в первом полугодии

На фоне постоянной нехватки электронных чипов в ЕС было продано всего 4,6 млн новых автомобилей, отмечается резкое падение на всех основных рынках.

Продажи автомобилей в Европейском союзе упали на 14% в первой половине 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщила в пятницу Европейская ассоциация производителей (ACEA).

В разрезе европейских регионов ситуация выглядит так: Италия (- 22,7%), Франция (-16,3%), Германия ( -11%) и Испания (-10,7%). Рынок Великобритании упал на 11,9% за тот же период. Таким образом, июнь стал 11-м месяцем спада подряд: продажи в ЕС за год упали на 15,4%.

Несмотря на падение продаж, производители остались в прибыли за шесть месяцев года благодаря росту цен на автомобили.