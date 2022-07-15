В Николаеве в результате ракетных ударов уничтожены два крупнейших университета
В Николаеве в результате "прилетов" были разрушены здания двух крупнейших университетов города.
В результате ракетного удара по городу Николаеву были серьезно повреждены несколько гражданских построек.
В списке мест так называемых "прилетов" оказались корпуса двух крупнейших государственных университетов города.
Всего, по данным главы местной администрации Виталия Кима, по городу были выпущены десять ракет из реактивных систем.
Также Виталий Ким сообщил что в результате обстрелов были ранены двое гражданских людей.
Опубликовано: Николай Скира
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