Ольга Кабо судится с бывшим мужем-банкротом за миллионный долг по алиментам

Судебные разбирательства актрисы и бизнесмена Николая Разгуляева длятся уже несколько лет, теперь звезда подала новый иск.

Ольга Кабо два года назад со скандалом развелась с супругом Николаем Разгуляевым. Пара вместе давно не жила, и актриса долгое время не знала о больших долгах мужа-бизнесмена.

Теперь бывшие супруги свои отношения выясняют в суде. После признания Разгуляева банкротом Кабо едва не лишилась квартиры, которую заимодавцы требовали отдать в счет погашения долга.

Ольге удалось доказать, что недвижимость куплена на ее личные средства, потому не может быть причислена к совместно нажитому имуществу.

А теперь актриса намрена истребовать деньги на содержание общего с Разгуляевым 10-летнего сына Виктора. Две недели назад 54-летняя Кабо подала в суд новый иск, сообщает СтарХит.

Как рассказали изданию в суде Никулинского районного суда, Кабо требует алименты "в твердой денежной сумме, которая равно 2-кратной величине прожиточного минимума, установленного для детей постановлением мэра Москвы". Сейчас прожиточный минимум - это около 32 тысяч рублей.

В иске также заявлена последующая индексация - пропорционально росту величины данного прожиточного минимума для детей. Индексация должна быть ежемесячной - с момента подачи заявления, и до совершеннолетия ребенка.

Плюс к этому актриса просит выплатить задолженность по алиментам за три года, которые предшествовали обращению в суд. И также в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для детей - всего более 1 миллиона рублей.