Орбан заявил, что Европа задыхается из-за своих же санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил санкции Евросоюза с выстрелом себе в легкие.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан 15 июля заявил, что политика санкций не дала положительных результатов, экономика Евросоюза задыхается.

Орбан сказал, что несколько месяцев назад думал, будто санкции, это выстрел себе в ногу. Сейчас же оказалось, что это выстрел себе в легкие.

Орбан предсказал экономический спад в Европе в ближайшие месяцы и рост безработицы. Премьер-министра Венгрии называют сторонником Путина и автократом.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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