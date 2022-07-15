Орбан заявил, что Европа задыхается из-за своих же санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил санкции Евросоюза с выстрелом себе в легкие.
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан 15 июля заявил, что политика санкций не дала положительных результатов, экономика Евросоюза задыхается.
Орбан сказал, что несколько месяцев назад думал, будто санкции, это выстрел себе в ногу. Сейчас же оказалось, что это выстрел себе в легкие.
Орбан предсказал экономический спад в Европе в ближайшие месяцы и рост безработицы. Премьер-министра Венгрии называют сторонником Путина и автократом.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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