Брюссель готовится представить ущерб, нанесенный санкциями против России
По данным, которые пока не публикуются, санкции ЕС, введенные против России, показали свою эффективность.
Эксперты Еврокомиссии сообщили DPA, что адресные торговые ограничения сейчас затрагивают до 48% российских экспортных операций, объем которых до войны составлял более 73 млрд евро.
Кроме того Евросоюз заморозил за 4 месяца российские активы на 13,8 млрд евро были заморожены.
Таким образом, ущерб нанесенный незаконными санкциями ЕС против России может составлять около 50 млрд евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
Когда ловить линя: Чем лучше прикормить эту хитрую рыбу
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
BMW работает над серийным производством водородных автомобилей
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине