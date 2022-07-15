В Беларуси снова пройдут сильные грозы: синоптики второй день объявляют желтый уровень опасности
Сильные грозы, прогремевшие вчера в северо-восточных регионах страны послужили причиной для объявления желтого уровня опасности. Синоптики предупредили: сегодня, 15 июля, ожидать улучшений погодных условий не следует.
Желтый уровень опасности сохраняется и сегодня, грозы с кратковременными дождями ожидаются в дневное время в отдельных регионах Беларуси.
Ночью и рано утром 15 июля в некоторых областях можно будет наблюдать небольшой туман.
Сегодня будет ветренно, ожидается ветер западный и юго-западный со скоростью около 4-9 м/с.
В дневное время при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов.
Ночью похолодает до 7-13 градусов выше нуля.
Опубликовано: Храмова Оксана
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