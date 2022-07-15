В Беларуси снова пройдут сильные грозы: синоптики второй день объявляют желтый уровень опасности

Сильные грозы, прогремевшие вчера в северо-восточных регионах страны послужили причиной для объявления желтого уровня опасности. Синоптики предупредили: сегодня, 15 июля, ожидать улучшений погодных условий не следует.

Желтый уровень опасности сохраняется и сегодня, грозы с кратковременными дождями ожидаются в дневное время в отдельных регионах Беларуси.

Ночью и рано утром 15 июля в некоторых областях можно будет наблюдать небольшой туман.

Сегодня будет ветренно, ожидается ветер западный и юго-западный со скоростью около 4-9 м/с.

В дневное время при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов.

Ночью похолодает до 7-13 градусов выше нуля.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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