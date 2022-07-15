Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о дефолте Беларуси
По оценке МРА Moody’s Беларусь по состоянию на 14 июля допустила дефолт по внешнему госдолгу из-за проблем с платежами в валюте.
Рейтинговое агентство отмечает, что 13 июля истек срок погашения выплат по евробондам Belarus-27.
Сумма в 22,9 млн из-за санкций против ЦБ Беларуси была выплачена в национальной валюте, но держатели облигаций не смогли получить причитающиеся выплаты.
«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — заявили в агентстве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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