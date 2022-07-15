BMW работает над серийным производством водородных автомобилей

BMW изучает возможность серийного производства водородных автомобилей. Об этом «Handelsblatt» сообщил генеральный директор Оливер Ципсе.

С 2025 года на рынок также выйдет «новый класс» электромобилей с более качественными и дешевыми батареями.

«Для начала мы планируем компактный седан в 3-местном сегменте и соответствующий спортивный внедорожник», - отметил Ципсе.

BMW также работает над разработкой водородных двигателей для автомобилей нового поколения.

«Я вполне могу себе представить, что мы также увидим серийное производство топливных элементов нового класса», — сказал Ципсе: «Водород как энергоноситель будет играть важную роль во многих регионах мира».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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