Когда ловить линя: Чем лучше прикормить эту хитрую рыбу

Ловля линя на поплавочную удочку на берегу озера, пруда, реки или канала — один из самых распространенных способов рыбалки на белую рыбу, потому что мясо у линя очень вкусное, а затрат такая рыбная ловля почти не требует.

Это довольно увлекательное занятие, потому что линь — очень сильная рыба, поклевка и вываживание проходят в месте с большим количеством растений, откуда непросто достать рыбу.

Также интересно ловить линя с лодки у камышей. Это можно делать в течение всегo сезона активности линя, то есть с апреля до сентября.

Самый сложный момент — сразу после подсечки рыбы, потому что умный линь, чувствуя, что оказался на крючке, уходит в камыши или другие растения.

Рыболов должен сразу после подсечки оттянуть рыбу от камыша или оторвать от заросшего и очень неровного дна. Рыболов на лодке может занять две позиции.

Первая: лодка находится в 7 - 10 м от камыша, рыболов забрасывает прикормку и снасть прямо у камышей. Вторая: лодка находится в 15 - 25 м от камыша и рыболов забрасывает снасть примерно в 7 - 10 м от него. На первом месте глубина 1,5 - 2,5 м, на втором 2 - 3,5 м.

Как прикармливать?

В водоеме, где обычно водится линь, например в щучье-линевом озере, чтобы иметь практически гарантированный улов, необходимо прикармливать рыбу в течение нескольких дней до рыбалки.

Это привлечет не только линя, но и плотву, карася, карпа, уклейку и ротана.

Очень эффективна как прикормка на линя кукуруза, но можно также использовать запаренные овсяные хлопья перловку или картофель а еще говорят линь очень любит творог.

Крепкий, толстый крючок и леска

Из-за сопротивления сильного линя, риска, что рыба сорвется в камышах и кувшинках, следует подстраховаться, взяв относительно большой и толстый кованый крючок, № 12 - 8.

На крючке должен быть "бутерброд", например два зерна кукурузы плюс белый червь или кукуруза с красным червем. Большой крючок и большой "бутерброд" отпугнут мелочь, а крупного линя наверняка заинтересует такое угощение.

Очень важным элементом снасти должна быть прочная и довольно толстая леска, например основная леска 0,18 мм, поводок 0,14 мм, а в местах, где водятся большие лини, рекомендуются основная леска 0,22 мм и поводок 0,18 мм.

Надежная снасть обеспечивает большую уверенность при зацепе лески за растительность. Такая толстая леска вряд ли порвется при "отстреливании" или другой подобной процедуре освобождения снастей.

При ловле линя с лодки у камыша можно использовать стандартные телескопические удилища с тестом 10 - 30 г.

Необходимы будут также хороший якорь, который позволит надежно укрепиться в удобном месте, и рыболовный сачок, чтобы в случае слабой подсечки тяжелая рыба не ушла.

В разное время года можно ожидать поклевок линя в разное время дня. Весной и летом самое уловное время — утром и вечером, а в конце лета и осенью — ближе к полудню.