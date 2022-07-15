Можно сказать, что омуль является своеобразной визитной карточкой Байкала

Известен омуль ещё и тем, что имеет великолепные гастрономические свойства и очень вкусен. Его считают деликатесом и называют царской рыбой.

Численность омуля не очень велика и в больших масштабах промышленный лов этой рыбы не ведётся.

Обычные рыболовы могут его ловить практически круглый год. Только во время нереста ловля омуля запрещена. И за этими ограничениями строго следят, чтобы не допустить быстрого сокращения популяции этой замечательной рыбы.

Омуль предпочитает прохладную воду с большим содержанием кислорода.

Дно в месте обитания рыба выбирает ровное и илистое. Именно в иле омуль находит свою наиболее любимую пищу. Зимой омуль уходит в глубокие места, причём глубина мест стоянки некоторых видов может достигать 250-300 метров.

Ближе к лету омуль выбирается поближе к берегу. А кормиться эта рыба предпочитает на глубине 3-5 метров.

Если глубина зимних стоянок доставляет приличные трудности для ловли омуля, то летом рыбачить становится значительно легче именно из-за глубины, на которой держится рыба.

Наилучший клёв омуля наступает после нереста. Зимой омуля также ловят, причём зимняя рыбалка довольно популярна и распространена.

Особенностью зимней ловли можно назвать прозрачный лёд над местом, где сверлится лунка. Такой лёд даёт возможность наблюдать за рыбой и её реакцией на приманку. Но прозрачный лёд одновременно может отпугнуть рыбу, которая видит рыбака, особенно если он ходит по льду и шумит.

Из снастей для ловли омуля летом используют лёгкие спиннинги, поплавочные удочки и донки.

Зимой ловля на обыкновенные зимние удочки с кивком, или удочки с небольшой блесной для отвесного блеснения. Наживкой служат различные животные наживки, начиная с обыкновенных червей и кончая мелкими живыми рыбками.

Из искусственных приманок хорошо работают мелкие колеблющиеся блёсны, приманки из поролона и небольшие резиновые рыбки.

Неплохо ловится омуль на искусственные мушки, которыми оснащают нахлыстовое удилище, или кораблик при ловле с лодки. Губы у омуля нежные, так что подсекать сильно не стоит. Даже крючки для ловли омуля часто ставят без бородки.

Омуль очень капризен к качеству погоды.

При любом даже небольшом изменении в погодных условиях омуль может, как почти полностью прекратить клевать, так и с жадностью начать бросаться на наживку.