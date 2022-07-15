Можно сказать, что омуль является своеобразной визитной карточкой Байкала
Известен омуль ещё и тем, что имеет великолепные гастрономические свойства и очень вкусен. Его считают деликатесом и называют царской рыбой.
Численность омуля не очень велика и в больших масштабах промышленный лов этой рыбы не ведётся.
Обычные рыболовы могут его ловить практически круглый год. Только во время нереста ловля омуля запрещена. И за этими ограничениями строго следят, чтобы не допустить быстрого сокращения популяции этой замечательной рыбы.
Омуль предпочитает прохладную воду с большим содержанием кислорода.
Дно в месте обитания рыба выбирает ровное и илистое. Именно в иле омуль находит свою наиболее любимую пищу. Зимой омуль уходит в глубокие места, причём глубина мест стоянки некоторых видов может достигать 250-300 метров.
Ближе к лету омуль выбирается поближе к берегу. А кормиться эта рыба предпочитает на глубине 3-5 метров.
Если глубина зимних стоянок доставляет приличные трудности для ловли омуля, то летом рыбачить становится значительно легче именно из-за глубины, на которой держится рыба.
Наилучший клёв омуля наступает после нереста. Зимой омуля также ловят, причём зимняя рыбалка довольно популярна и распространена.
Особенностью зимней ловли можно назвать прозрачный лёд над местом, где сверлится лунка. Такой лёд даёт возможность наблюдать за рыбой и её реакцией на приманку. Но прозрачный лёд одновременно может отпугнуть рыбу, которая видит рыбака, особенно если он ходит по льду и шумит.
Из снастей для ловли омуля летом используют лёгкие спиннинги, поплавочные удочки и донки.
Зимой ловля на обыкновенные зимние удочки с кивком, или удочки с небольшой блесной для отвесного блеснения. Наживкой служат различные животные наживки, начиная с обыкновенных червей и кончая мелкими живыми рыбками.
Из искусственных приманок хорошо работают мелкие колеблющиеся блёсны, приманки из поролона и небольшие резиновые рыбки.
Неплохо ловится омуль на искусственные мушки, которыми оснащают нахлыстовое удилище, или кораблик при ловле с лодки. Губы у омуля нежные, так что подсекать сильно не стоит. Даже крючки для ловли омуля часто ставят без бородки.
Омуль очень капризен к качеству погоды.
При любом даже небольшом изменении в погодных условиях омуль может, как почти полностью прекратить клевать, так и с жадностью начать бросаться на наживку.
Опубликовано: Антон Райт
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