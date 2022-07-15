В Чили поймали гигантскую рыбину: Король сельди который, по легендам местных, приносит плохие вести
Особый интерес к "сельдяному королю" возник после 2011 года. В это таких рыб часто видели у японских берегов накануне цунами и землетрясения возле Фукусимы.
Полуглубоководную рыбу-ремень можно встретить в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах.
Имя "сельдяной король" она получила из-за особой формы плавника на голове, напоминающего корону. Другая причина - частое появление рыбы в сельдевых косяках.
Не так давно в Чили, в городе Арика, рыбакам удалось выловить "короля сельди" длиной свыше 5 метров. Трофей засняли на видео, ролик в ТикТоке уже набрал около 10 млн лайков.
Рыба-ремень живет на большой глубине и очень редко появляется в верхних водах.
Поверья гласят: "сельдяной король" поднимается из водных недр не просто так, к этому приводят колебания тектонических плит.
Вот почему рыбу считают предвестником страшных катастроф - землетрясений и цунами.
У рыбаков такой улов считается плохим знаком: тот, кому "посчастливилось" поймать "короля сельди", будет проклят.
Опубликовано: Храмова Оксана
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