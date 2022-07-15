В Чили поймали гигантскую рыбину: Король сельди который, по легендам местных, приносит плохие вести

Особый интерес к "сельдяному королю" возник после 2011 года. В это таких рыб часто видели у японских берегов накануне цунами и землетрясения возле Фукусимы.

Полуглубоководную рыбу-ремень можно встретить в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах.

Имя "сельдяной король" она получила из-за особой формы плавника на голове, напоминающего корону. Другая причина - частое появление рыбы в сельдевых косяках.

Не так давно в Чили, в городе Арика, рыбакам удалось выловить "короля сельди" длиной свыше 5 метров. Трофей засняли на видео, ролик в ТикТоке уже набрал около 10 млн лайков.

Рыба-ремень живет на большой глубине и очень редко появляется в верхних водах.

Поверья гласят: "сельдяной король" поднимается из водных недр не просто так, к этому приводят колебания тектонических плит.

Вот почему рыбу считают предвестником страшных катастроф - землетрясений и цунами.

У рыбаков такой улов считается плохим знаком: тот, кому "посчастливилось" поймать "короля сельди", будет проклят.