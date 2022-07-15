Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг пограничных с Беларусью районов

Замначальника ГОУ Генштаба МО Украины Алексей Громов, заявил, что Беларусь готовит вооруженные провокации на границе с Украиной.

«Не исключается возможность вооруженных провокаций со стороны ССО РБ и РФ, а также наемников из ЧВК на границе с Украиной для инспирирования антиукраинских настроений в Беларуси», — заявил высокопоставленный военный чиновник.

Громов исключил возможность «сухопутного наступления из Беларуси», но отметил, что угроза ракетных ударов с территории республики по-прежнему актуальна.

Генштаб также проинформировал, что оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях «без особых изменений».