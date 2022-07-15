Совладельцем Starbucks в России станет рэпер Тимати

Несколько месяцев назад эта сеть покинула Россию, но теперь стало известно, что бренд возвращается.

Как стало известно СтарХит, Starbucks вновь возвращается в Россию, и владеть сетью коффеен будет Тимати - вместе с ресторатором Антоном Пинским и холдингом сенатора Арсена Канакова.

Новые руководители компании будут иметь право аренды на 130 помещений, в которых работают порядка 2 тысяч сотрудников. Все, кто ранее трудился в сети, останутся на своих должностях.

Издание уточняет, что сейчас разрабатываются новые бренд и логотип, потому что название Starbucks в России использовать нельзя.

38-летний певец давно пробует себя в бизнесе и доказал, что может строить его с нуля и с успехом им руководить. В частности, Тимати владеет сетью барбершопов, салонов красоты, тату-студий, автомоек и детейлинга 13 Ditailing & Car Wash.

Помимо этого, рэпер владеет еще и ресторанами быстрого питания Black Star Burger, а также картинг-площадками - в Москве и Санкт-Петербурге.