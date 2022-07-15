Пугачёва вернулась в Москву без Галкина

Причина возвращения Примадонны в Россию не ясна. Предположительно, заботливая мать готовит детей к школе. Есть версия и о том, что Алла Борисовна готовит почву к окончательному возвращению в РФ.

В начале весны текущего года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми прибыла в Израиль. В начале лета звёздное семейство переместилось в Юрмалу.

По дороге в Латвию Примадонна навестила родную Москву, но об этом во всеуслышание не сообщала.

Представитель СМИ Антон Беккужев уверяет, что королева российского шоубиза побывала на родине для того, чтобы подготовить почву для окончательного возвращения домой.

Журналист рассказал:

Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве.

Точная причина приезда в Москву Аллы Борисовны остаётся невыясненной. Есть предположения, что звёздная мать готовит любимых чад к возвращению в школу. Онлайн-обучение родительнице не по душе.

После того как знаменитости поселились в Израиле, кости им перемывают регулярно из-за позиции, которую они заняли относительно спецоперации России в Украине.

Больше всего достаётся Галкину после публичных заявлений того и выступлений в израильских городах, где артист "поливает грязью" родину и своих соотечественников. Сам юморист подобные заявления не подтверждает.