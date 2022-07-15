В Сети написали о смерти Бориса Корчевникова, он выступил с заявлением

Телеведущий отметил: если это шутка, то у ее авторов полностью отсутствует чувство юмора, как и вообще любые чувства.

Бориса Корчевникова зрители хорошо знают как телеведущего программы «Судьба человека».

Артист и журналист всегда старался скрывать свои личные проблемы, в том числе и проблемы со здоровьем.

Несколько лет Борис борется с серьезным заболеванием. В 2015-м он перенес операцию, связанную с удалением опухоли головного мозга, а в 2019-м - рассказал о длительном лечении, которое привело к нарушению метаболизма.

Поклонники звезды переживают за его здоровье и желают кумиру полного выздоровления. Можно представить их удивление, когда они прочли в Сети сообщение о смерти Корчевникова, сообщает Экспресс газета.

Сам ведущий жестко прокомментировал эту информацию. Он рассказал, что ему прислали "скрин из Википедии". И отметил, что даже "лживая поверхностная Википедия все же признала ДНР". Хотя это признание нужно, «как в бане пассатижи».

"Во-вторых, - подчеркнул журналист, - там реально умирают лучшие из нас, и умирают за нас. Поэтому, если это шутка, то - у людей, с полным отсутствием чувства юмора, и вообще любого чувства, да и людей ли?", - ну, а в целом, написал Корчевников, по этой короткой строке можно судить и о достоверности всего контента на западных платформах о России, нынешней спецоперации.