Немецкие фермеры выступили за выращивание еды вместо конопли

Планируемая федеральным правительством легализация каннабиса скептически воспринимается сельскими жителями Нижней Саксонии.

Ульрих Лёр, вице-президент Landvolk Нижней Саксонии, заявил политическому журналу «Rundblick» , что он не хочет жертвовать какой-либо территорией, на которой можно выращивать пищу, ради конопли, ради «простого опьянения».

«Не в этот день и век», - считает Лёр.

Фермерам в Германии уже разрешено выращивать сорта конопли, которые содержат менее 0,2 процента психоактивного вещества (ТГК). Однако это относится только к фермерам, работающим полный рабочий день.

В Германии в 2021 году коноплю выращивали на 6 444 га, большая часть из которых находится в Нижней Саксонии.

«Использование волокон – уже устарело, когда я еще учился, в 90-х, были попытки использовать конопляное волокно», — сказал Лёр: «Но пока это больше маргинальное явление, хотя волокна подходят, в том числе, для производства одежды».

Поэтому Лёр не ожидает, что после легализации каннабиса большинство фермеров перейдут на него. Хотя он ничего не имеет против конопли, используемой в медицинских целях.

Правительство Германии намерено ввести «контролируемую продажу каннабиса взрослым в развлекательных целях в лицензированных магазинах». Ожидается, что законопроект будет представлен до конца года.