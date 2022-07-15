Федор Добронравов отказался от съемок в восьмом сезоне сериала «Сваты»
По словам его коллеги, актер просто устал от своего героя Ивана Будько, с которым его очень часто ассоциируют в жизни.
Как сообщает Рамблер, актер Николай Пиминов в интервью Solenka.info заявил: его коллега Федор Добронравов отказался от участия в восьмом сезоне «Сватов».
По словам Пиминова, Добронравов просто устал от своего героя Ивана Будько. На счету артисто много других ролей в кино, но его ассоциируют в основном с этим персонажем, что ему не нравится.
К слову, издание напоминает, что роль Будько специально под Добронравова и создавалась.
Накануне Илья Сироткин сообщал, будто сериал «Сваты» закрыли, но позже стало известно, что у проекта будет продолжение, и съемки планируется начать нынешней осенью.
Ранее от участия в продолжении сериала в России отказалась актриса Анна Кошмал.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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