Федор Добронравов отказался от съемок в восьмом сезоне сериала «Сваты»

По словам его коллеги, актер просто устал от своего героя Ивана Будько, с которым его очень часто ассоциируют в жизни.

Как сообщает Рамблер, актер Николай Пиминов в интервью Solenka.info заявил: его коллега Федор Добронравов отказался от участия в восьмом сезоне «Сватов».

По словам Пиминова, Добронравов просто устал от своего героя Ивана Будько. На счету артисто много других ролей в кино, но его ассоциируют в основном с этим персонажем, что ему не нравится.

К слову, издание напоминает, что роль Будько специально под Добронравова и создавалась.

Накануне Илья Сироткин сообщал, будто сериал «Сваты» закрыли, но позже стало известно, что у проекта будет продолжение, и съемки планируется начать нынешней осенью.

Ранее от участия в продолжении сериала в России отказалась актриса Анна Кошмал.