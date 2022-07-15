Пенкин объяснил, почему Соседов до сих пор одинок
Известный российский исполнитель Сергей Пенкин поведал о том, по какой причине у музыкального критика Сергея Соседова не устроена личная жизнь. "... надо выглядеть достойно".
Певец уверен, что построить любовь может только тот, кто приятен внешне.
Обладатель диапозона голоса в 4 октавы Сергей Пенкин высмеял музыкального критика Сергея Соседова. Пенкин уверен, что критик не нашёл счастье в личной жизни из-за своей внешности, которая вряд ли кого-то привлекает.
Своё мнение по поводу Пенкин высказал в одном из последних своих интервью:
Для того чтобы встретить человека, надо выглядеть достойно.
Исполнитель также отпустил ехидную шутку касательно поредевшей прически эстравагантного музыкального критика.
Примечательно, что у Пенкина и Соседова есть нечто общее. Про обоих деятелей не первый год ходят ходят слухи об их отличных от традиционных предпочтениях в сексе.
Накануне Пенкин рассказал о том, были ли у него связи с мужчинами.
В этом же интервью певец поведал о том, что думает о знаменитостях, которые перебрались за рубеж на фоне спецоперации РФ в Украине.
Артист уверен, российские известные личности не нужны за границей, так как своих хватает. Касательно своей персона Пенкин рассказал, что у него была масса возможностей работать в Европе, но ему это никогда не было интересно.
Исполнитель считает себя патриотом своей страны и предавать ее не сможет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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