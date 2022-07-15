Осторожно гроза: как уберечься от стихии в городе, в лесу, на воде или в горах

Во время грозы не стоит паниковать и суетиться, правильное поведение поможет избежать опасности или даже сохранить себе жизнь.

Где укрыться в городе

Горожане вряд ли пострадают от молнии во время грозы, риск такого исхода минимален: в городе повсюду установлены громоотводы.

Но вот сильный ветер в такую погоду совсем не редкость и реально представляет опасность.

От мощных порывов падают разные тяжелые предметы, срываются элементы кровли, рекламные щиты.

Эд Халилов, эксперт по безопасности и выживанию:

"Удачным вариантом для укрытия станет подъезд дома, торговый центр, подземный переход или метро. Неудачным – любые шаткие конструкции: автобусные остановки, навесы, торговые палатки, павильоны и так далее"

Для тех, кому повезло остаться дома во время грозы, тоже есть рекомендации:

закрыть плотно окна и отойти от них подальше;

выключить из сети все электрические приборы в доме.

Если гроза застала на природе

В этом случае укрытие надо искать в оврагах, возле кустов. При сильном ветре нужно держаться подальше от высохших высоких деревьев, они могут сломаться и упасть.

Оказавшись в поле в грозу, важно помнить одну простую вещь: удары молнии всегда попадают в самую высокую точку рельефа.

Не нужно находиться рядом одиноко растущими деревьями, высокими валунами.

Нельзя становиться во весь рост с вытянутым телефоном над головой, забираться на холмы и другие возвышенности.

Делать эффектные снимки, особенно с селфи-палкой, во время грозы - очень глупая и небезопасная затея.

А смартфон вообще лучше полностью выключить, пока не утихнет гроза.

Следует держаться далеко от водоемов, купаться категорически нельзя - вода хорошо проводит электричество.

Эд Халилов:

"Если оказались в грозу посреди водоема на лодке – это очень опасно. Потому что вы сейчас возвышаетесь над поверхностью и являетесь отличным молниеприемником"

Что делать в этой ситуации: максимально быстро стараться добраться до берега. А еще лучше - изучать прогноз погоды перед тем как планировать водные прогулки на лодке.

Стихия бушует в горах - как быть?

Самый неблагоприятный вариант. Лучший способ сохранить себе жизнь и избежать риска - быстро спускаться с гор при первых признаках приближения грозы.

Распознать близость опасности можно по вкусу меди во рту,также волосы перед грозой начинают электризоваться.

В горах перед возможным натиском стихии может посыпаться мелкая снежная крупа.

При спуске нужно удалить от себя все металлические предметы. Для этого существует веревка в горах: к ней привязывают карабины, ледорубы и прочий инвентарь, а затем тянут все это имущество за собой на приличной дистанции.

На машине сквозь грозу

Если гроза застала за рулем автомобиля, не нужно выходить из салона. Следует найти безопасное место для остановки и переждать стихию внутри машины.

При ударе молнии, находящиеся в салоне люди не пострадают, потому что кузов отведет даже мощный разряд электричества в землю.

Мнение эксперта:

"Обязательно закройте все окна в машине и выберите место для остановки. Важно, чтобы поблизости не было больших деревьев, рекламных баннеров, каких-либо шатких конструкций, которые могут упасть на автомобиль при сильном ветре или при ударе в них молнии"

Если гроза застала в пути мотоциклиста или велосипедиста, ему стоит остановиться и отойти от транспортного средства подальше, пока не закончится буря.

На открытом пространстве человек на мотоцикле или велосипеде представляет собой возвышающийся объект, который может стать отличной мишенью для удара молнии.