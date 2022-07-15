Moody’s объявило дефолт Беларуси по еврооблигациям

Рейтинговое агентство Moody’s заявляет, что Беларуси объявлен дефолт за неуплату долга по еврооблигациям Belarus-27.

15 июля международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что в связи с невыплатой Беларусью 22,9 миллионов долларов иностранным кредиторам по евробондам, стране объявлен дефолт.

Отмечается, что Министерство финансов Беларуси произвело оплату внешних долговых обязательств в белорусских рублях, однако это не помешало агентству Moody's объявить дефолт Республике Беларусь.