У Шатунова есть родная сестра, которая присутствовала на похоронах брата
У известного российского исполнителя Юрия Шатунова, который скончался в конце июня, есть родная сестра. Она тоже воспитывалась в детском доме.
Дядя Саша - житель Башкирского села Старая Отрада, который знал семью Юрия Шатунова, заявил, что у покойного певца есть родная сестра.
Эту информацию знакомый семьи рассказал в рамках передачи "Оставаться людьми".
Когда-то этот самый дядя Саша знал родню Шатунова. Он утверждает, что сестра вместе с Юрием воспитывались в интернате и детдоме.
Житель села Старая Отрада рассказал:
Сестрёнка - копия Юры. Красавица. Они вместе были в детском доме, она была на похоронах на Троекуровском кладбище. Плакала. С Юрой они похожи как две капли воды.
Знакомый семьи вспоминает, что у покойного исполнителя была непростая семья, а его отчим крепко выпивал.
В настоящее время близкая родственница кумира поколений живёт в Москве, её забрали на воспитание в хорошую семью из детского дома.
Ранее сообщалось, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщал о мошенниках, которые собирают средства для семьи ушедшего из жизни артиста.
Сотрудник Шатунова заявил, что родные музыканта не просили о материальной помощи.
Семья Юрия Шатунова официально заявляет, что никого из них нет в социальных сетях, и они не занимаются никакими сборами средств и денежных пожертвований. Остерегайтесь мошенников.
Кудряшов предложил поклонникам Шатунова поддерживать близких покойного, слушая песни исполнителя и оставляя комментарии и отзывы, а авторские отчисления получат родные музыканта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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