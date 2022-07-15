Дачники рассказали, как с помощью хрена и лебеды победить тлю на смородине
Народные рецепты экологичны, их можно смело применять на любой стадии развития растения.
Это уникальное средство уничтожает тлю не только на смородине, но и на плодовых деревьях.
Чтобы его приготовить, надо взять по 100 гр. горчичного порошка и тертого корня хрена на 15 л воды, добавить туда полкило измельченной лебеды.
Все перемешать, настаивать двое суток. Процедить и ранним утром опрыскать кустарник. Если вскоре пойдет дождь, на следующий день процедуру повторить.
От тли (а также от паутинного клеща) можно использовать и луковую шелуху.
Для этого пару пригоршней луковой шелухи залить 1 л горячей воды, настоять 2 суток, процедить, разбавить водой к соотношении 1:10. Опрыскать культуру вечром.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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