Дачники рассказали, как с помощью хрена и лебеды победить тлю на смородине

Народные рецепты экологичны, их можно смело применять на любой стадии развития растения.

Это уникальное средство уничтожает тлю не только на смородине, но и на плодовых деревьях.

Чтобы его приготовить, надо взять по 100 гр. горчичного порошка и тертого корня хрена на 15 л воды, добавить туда полкило измельченной лебеды.

Все перемешать, настаивать двое суток. Процедить и ранним утром опрыскать кустарник. Если вскоре пойдет дождь, на следующий день процедуру повторить.

От тли (а также от паутинного клеща) можно использовать и луковую шелуху.

Для этого пару пригоршней луковой шелухи залить 1 л горячей воды, настоять 2 суток, процедить, разбавить водой к соотношении 1:10. Опрыскать культуру вечром.