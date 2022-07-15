Украинские солдаты открыли артиллерийский огонь по селу Некислицы в Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона обстреляла приграничное село Некислицы, жертв нет.

Рано утром, 15 июля 2022 года, глава Брянской области РФ Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил о том, что солдаты ВСУ обстреляли из артиллерии село Некислицы, которое располагается на границе России с Украиной.

Богомаз уточнил, что в следствии атаки украинской армии была повреждена линия электропередач, однако на место происшествия оперативно выехали специалисты для проведения ремонтных работ. В настоящее время, точные обстоятельства случившегося выясняются.