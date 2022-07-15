Transavia France отменила треть рейсов из-за забастовки бортпроводников
По заявлению бюджетной авиакомпании, Transavia отменяет 30% своих рейсов в пятницу и субботу из-за забастовки по увеличению заработной платы.
«Transavia France планирует использовать 70% своих мощностей в течение следующих двух дней и 75% в воскресенье», — сообщил представитель профсоюзов SNPNC.
Забастовка вызвала раздражение клиентов лоукостера, чей рейс был отменен. В социальных сетях они отреагировали негативно на потерянные бронирования отелей и испорченный отпуск.
Профсоюз стюардов и хостес SNPNC отклонил соглашение, недавно подписанное тремя другими профсоюзными организациями.
«Это соглашение предусматривает улучшение условий труда при сверхчасовых сменах», - заявил представитель дочерней компании Air France-KLM, в которой работает около 1400 бортпроводников.
SNPNC требует принятия общего и постоянного повышения заработной платы немедленно, о чем компания отказывается вести переговоры до начала 2023 года, поскольку, по ее словам, она ограничена гарантированными государством кредитами (PGE).
Опубликовано: Тарас Медведев
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